SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor’dan Atiker Konyaspor maçına erteleme talebi

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuru yaptı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A. Konyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili bir süre önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

“Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz”

“Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak, önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kazaya karışan futbolcular kafileyle dönüyorlardı. Oyuncalarımızın psikolojileri hiç iyi değil. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkesin psikolojisi alt üst oldu.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor Kulübü, erteleme talebine olumlu yaklaşırken, belirlenen tarihte oynanması “gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır” sözlerinin kullanıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye'de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur.

Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor'un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır.

Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor'un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural'ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yapmıştı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste ağır yaralanan Çek Futbolcu Josef Sural yaşamını yitirmiş, 6 futbolcu ise yaralanmıştı.