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Son dakika! Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi talebini geri çekti!
Alanyaspor

Son dakika! Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi talebini geri çekti!

Aytemiz Alanyaspor'da oyuncuların ortak kararı üzerine Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada 6 Mayıs'ta oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi talebi geri çekildi.

1 Mayıs 2019 18:37

Aytemiz Alanyaspor, Josef Sural’ın Türkiye’yi ve futbol dünyasını sarsan ölümü ve 6 futbolcunun yaralanması üzerine TFF’den 6 Mayıs günü Alanya’da oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesini talep etmiş; Atiker Konyaspor da Alanyaspor’un bu talebine destek olmuştu.

Konuyla ilgili bir gelişme yaşandı ve Aytemiz Alanyaspor kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Akdeniz ekibi, oyuncuların talebi üzerine maçın ertelenmesi talebini geri çektiğini açıkladı. İşte o açıklama: 01 Mayıs 2019 SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor`dan Atiker Konyaspor maçına erteleme talebi Son dakika... Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. İlgili Haberi Oku

“Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü” 01 Mayıs 2019 Son dakika! Iker Casillas kalp krizi geçirdi! Son dakika! Porto forması giyen 37 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Derhal hastaneye kaldırılan Casillas`ın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu kulüp tarafından açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:44 | 1 Mayıs 2019
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