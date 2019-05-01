Son dakika! Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi talebini geri çekti!

Aytemiz Alanyaspor, Josef Sural’ın Türkiye’yi ve futbol dünyasını sarsan ölümü ve 6 futbolcunun yaralanması üzerine TFF’den 6 Mayıs günü Alanya’da oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesini talep etmiş; Atiker Konyaspor da Alanyaspor’un bu talebine destek olmuştu.

Konuyla ilgili bir gelişme yaşandı ve Aytemiz Alanyaspor kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Akdeniz ekibi, oyuncuların talebi üzerine maçın ertelenmesi talebini geri çektiğini açıkladı. İşte o açıklama: SON DAKİKA | Aytemiz Alanyaspor`dan Atiker Konyaspor maçına erteleme talebi Son dakika... Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. İlgili Haberi Oku

“Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir.

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