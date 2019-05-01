Roberto Soldado’nun derdi pas alamamak!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 gol atan Soldado’nun bir derdi var.

“GOL ATABİLMEM İÇİN…”

İspanyol yıldız, yeteri kadar pas alamadığı için gol yollarında etkili olamadığını söyledi. Yanal döneminde ceza sahasında ortalama 4.8 kez topla buluşan Soldado, şöyle dert yandı:: “Bazen sağa, bazen sola bazen de ters koşular yapıyorum ama pas alamıyorum. Ceza sahası çevresinde yeterince topla buluşamıyorum. Bu nedenle orta sahaya gelerek top alıyorum, pas dağıtımında yer alıyorum. Bu kez de rakip kaleden uzaklaşıyorum. Gol atabilmem için ceza sahası çevresinde daha fazla top almalıyım. Ceza sahasında daha fazla topla buluşursam daha çok pozisyona girer, fazla gol atarım.”

SOLDADO VARSA SORUN YOK

Soldado ligde sadece 10 maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı – lacivertliler, bu maçlarda tek mağlubiyet alırken 17 puan topladı.

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