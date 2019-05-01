Obradovic’e en büyük destek Semih Özsoy’dan!

Sercan Hamzaoğlu / Bu sezon Avrupa Ligi'ni domine eden ve muhteşem performansını devam ettirerek Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertlilerde, başkan vekili ve aynı zamanda basketbol şube sorumlusu Semih Özsoy'un Obradovic ve ekibinin bütün isteklerini yerine getirdiği öğrenildi.

Dörtlü Final yolunda Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini'yle sık sık bir araya gelen Özsoy, ikilinin “Sözleşmesi sona erecek isimlerle anlaşalım. Burada bir aile oluştu. Ve uzun vadede bu projeyi devam ettirecekseniz oyuncularımla sözleşmelerini yenileyin.” İstediğini derhal işleme aldı.

Başkan Ali Koç'un da onayını alan Özsoy, Vesely, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu ile kontratları yeniledi.

Melih Mahmutoğlu'yla 2+1 yıl

Fenerbahçe'de Dörtlü Final öncesi kaptan Melih Mahutoğlu'yla da sözleşme uzatılacak. Obaradovic'le beraber takıma gelen ve 6. Yılını geçiren kaptanla da Sırp koç, sözleşme uzatılmasını istedi. Melih Mahmutoğlu'yla İspanya öncesi 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Zalgiris serisinde önemli hamle

Play-off çeyrek final serisinde Zalgiris'e İstanbul'da maç kaybedilmesinin ardından Semih Özsoy önemli bir karara imza attı. Litvanya'daki iki kritik maça Özsoy, oyuncuların ailelerini de deplasmana götürülmesi talimatı verdi. Oyuncuların oldukça mutlu olduğu karar sonrası Fenerbahçe Beko, Litvanya'da iki maçı da kazanarak adını 5. Kez Dörtlü Final'e yazdırdı. Maç sonrası toplu sevinç fotoğraflarına da girmeyen Semih Özsoy, “Bu teknik ekip ve sizin başarınız. Biz size yardımcı olmak için buradayız. Başarının mimarları olarak karede sizin yer almanız gerekir.” diyerek oyunculara teşekkür etti.

Obradovic'in gelmesinde büyük rol oynadı

Obradovic'le Avrupa'nın en korkulan takımı olan Fenerbahçe'de Sırp başantrenörün göreve gelmesinde de Semih Özsoy başrol oynamıştı. 2013 yılında takımın başına eski başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla getirilen Obradovic'i o dönem basketbol şube sorumlusu Semih Özsoy ikna edenler arasındaydı.