SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte CHP'nin İstanbul seçim stratejisi
Obradovic’e en büyük destek Semih Özsoy’dan!
Basketbol Süper Ligi

Obradovic’e en büyük destek Semih Özsoy’dan!

THY Avrupa Ligi’nde üst üste 5. kez Dörtlü Final’e kalan Fenerbahçe Beko’nun başarısını en büyük paya sahip olan başantrenör Zeljko Obradovic ve öğrencilerinin en büyük destekçisi başkan vekili Semih Özsoy oldu. Obradovic’in hemen her isteğini yerine getiren Özsoy, Sırp başantenörğn oyuncularla sözleşme yenileme taleplerini yerine getirdi.

1 Mayıs 2019 10:22

Sercan Hamzaoğlu / Bu sezon Avrupa Ligi'ni domine eden ve muhteşem performansını devam ettirerek Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertlilerde, başkan vekili ve aynı zamanda basketbol şube sorumlusu Semih Özsoy'un Obradovic ve ekibinin bütün isteklerini yerine getirdiği öğrenildi.

Dörtlü Final yolunda Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini'yle sık sık bir araya gelen Özsoy, ikilinin “Sözleşmesi sona erecek isimlerle anlaşalım. Burada bir aile oluştu. Ve uzun vadede bu projeyi devam ettirecekseniz oyuncularımla sözleşmelerini yenileyin.” İstediğini derhal işleme aldı.

Başkan Ali Koç'un da onayını alan Özsoy, Vesely, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu ile kontratları yeniledi.

Melih Mahmutoğlu'yla 2+1 yıl

Fenerbahçe'de Dörtlü Final öncesi kaptan Melih Mahutoğlu'yla da sözleşme uzatılacak. Obaradovic'le beraber takıma gelen ve 6. Yılını geçiren kaptanla da Sırp koç, sözleşme uzatılmasını istedi. Melih Mahmutoğlu'yla İspanya öncesi 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Zalgiris serisinde önemli hamle

Play-off çeyrek final serisinde Zalgiris'e İstanbul'da maç kaybedilmesinin ardından Semih Özsoy önemli bir karara imza attı. Litvanya'daki iki kritik maça Özsoy, oyuncuların ailelerini de deplasmana götürülmesi talimatı verdi. Oyuncuların oldukça mutlu olduğu karar sonrası Fenerbahçe Beko, Litvanya'da iki maçı da kazanarak adını 5. Kez Dörtlü Final'e yazdırdı. Maç sonrası toplu sevinç fotoğraflarına da girmeyen Semih Özsoy, “Bu teknik ekip ve sizin başarınız. Biz size yardımcı olmak için buradayız. Başarının mimarları olarak karede sizin yer almanız gerekir.” diyerek oyunculara teşekkür etti.

Obradovic'in gelmesinde büyük rol oynadı

Obradovic'le Avrupa'nın en korkulan takımı olan Fenerbahçe'de Sırp başantrenörün göreve gelmesinde de Semih Özsoy başrol oynamıştı. 2013 yılında takımın başına eski başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla getirilen Obradovic'i o dönem basketbol şube sorumlusu Semih Özsoy ikna edenler arasındaydı.

Son güncelleme 10:22 | 1 Mayıs 2019
Fenerbahçe Beko Semih Özsoy Zeljko Obradovic
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR