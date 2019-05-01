SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ünlü iş adamının yeğenine FETÖ'den tutuklama!
Mustafa Cengiz’den flaş sözler: ‘Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş’la oynasak…’
Galatasaray

Mustafa Cengiz’den flaş sözler: ‘Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş’la oynasak…’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da yer alan habere göre "Kalan dört haftada hakemler kurayla belirlenmeli" diyen Cengiz, "Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak ekonomik sorunumuz kalmaz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs 2019 17:21

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken hafta sonu Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da yayınlanan ifadelere göre Cengiz, ibra süreciyle ilgili olarak “Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı” diye konuştu.

Cengiz, hakem hataları ile ilgili serzenişlerine bir yenisi eklerken “Kalan dört haftada hakemler kurayla belirlenmeli” diye konuştu. Başkan ekonomik sorunlar üzerine yaptığı yorumda ise “Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak ekonomik sorunumuz kalmaz” dedi. 01 Mayıs 2019 Fatih Terim Florya`da sabahladı! İstanbul'a mutsuz dönen kurt hoca, soluğu tesislerde aldı, günün ilk ışıklarına kadar takımının hatalarını inceleyip derbi mesaisine başladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:48 | 1 Mayıs 2019
galatasaray Mustafa Cengiz spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR