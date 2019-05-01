Mustafa Cengiz’den flaş sözler: ‘Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş’la oynasak…’

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken hafta sonu Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da yayınlanan ifadelere göre Cengiz, ibra süreciyle ilgili olarak “Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı” diye konuştu.

Cengiz, hakem hataları ile ilgili serzenişlerine bir yenisi eklerken “Kalan dört haftada hakemler kurayla belirlenmeli” diye konuştu. Başkan ekonomik sorunlar üzerine yaptığı yorumda ise “Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak ekonomik sorunumuz kalmaz” dedi. Fatih Terim Florya`da sabahladı! İstanbul'a mutsuz dönen kurt hoca, soluğu tesislerde aldı, günün ilk ışıklarına kadar takımının hatalarını inceleyip derbi mesaisine başladı İlgili Haberi Oku