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Mert Nobre futbolu bırakıyor
TFF 1.Lig

Mert Nobre futbolu bırakıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

1 Mayıs 2019 13:13

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği’nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu

Nobre açıklamasında, “Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım” ifadelerini kullandı.

Nobre ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi.

Türkiye’de 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mert Nobre, Süper Lig’de çıktığı 280 maçta 102 gol, 32 asistle oynadı.

Son güncelleme 13:13 | 1 Mayıs 2019
beşiktaş Fenerbahçe Gençlerbirliği mert nobre spor toto süper lig
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