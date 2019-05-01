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MAÇ SONUCU Galatasaray Fenerbahçe 49-57 | Seri son maça kaldı
Basketbol Süper Ligi

MAÇ SONUCU Galatasaray Fenerbahçe 49-57 | Seri son maça kaldı

Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisini son maça taşıdı.

1 Mayıs 2019 21:09

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 57-49 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serisinin beşinci maçı 4 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya pota altından basketler üreterek başlayan Fenerbahçe karşısında boyalı alandan sayılar bulan Galatasaray, 5. dakikayı 11-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Zandalasini’nin üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Plum’un üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada farkı 5 sayıya (20-25) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-lacivertli ekip, soyunma 29-25 önde gitti.

İkinci yarıya dış atışlardan bulduğu basketlerle 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Tuğçe Canıtez’in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 41-32 galip girdi.

Son çeyreği savunmada ve hücumda iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben’in dış atışlardan Macaulay’ın da pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 40-43. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Plum’un sayılarıyla 35. dakikada farkı 8 sayıya (40-48) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 57-49 galip ayrıldı.

DONK VE MARCAO ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Derbiyi, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile futbol takımı oyuncuları Ryan Donk ve Marcao da izledi.

Taraftarlarının sevgi gösterinde bulunduğu Donk ve Marcao, tribünlere “üçlü” çektirdi.

EDA ŞAHİN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray’ın oyun kurucu Eda Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Son çeyreğin son anlarında bir pozisyonda sakatlanan Eda, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından soyunma odasına gitti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı

Galatasaray: Jefferson 16, Işıl Alben 5, Abdi 11, Macaulay 13, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Grigalauskyte

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Plum 12, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 16, Vaughn 2, Ayşe Cora, Özge Yavaş, Stokes 4

1. Periyot: 17-18

Devre: 25-29

3. Periyot: 32-41

Son güncelleme 21:09 | 1 Mayıs 2019
Fenerbahçe galatasaray Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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