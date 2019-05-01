Iker Casillas’tan kalp krizi sonrası ilk mesaj: ‘Büyük bir korku yaşadım ama…’

Portekiz Premier Lig takımlarından Porto’nun formasını giyen İspanyol kalecisi Iker Casillas, antrenman esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisinin sürdüğü hastaneden paylaştığı mesajda “Her şey kontrol altında” dedi.

Casillas, Twitter hesabından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Her şey kontrol altında. Büyük bir korku yaşadım ama neyse ki iyiyim. Mesajlar ve ilginiz için hepinize teşekkürler.” ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki file bekçisi, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye götürülmüştü.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas’ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid’de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015’ten beri oynadığı Porto’da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor. Son dakika! Iker Casillas kalp krizi geçirdi! Son dakika! Porto forması giyen 37 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Derhal hastaneye kaldırılan Casillas`ın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu kulüp tarafından açıklandı. İlgili Haberi Oku