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Fenerbahçe Beko’dan Anadolu Efes’e tebrik!
Euroleague

Fenerbahçe Beko’dan Anadolu Efes’e tebrik!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four'da rakibi olan Anadolu Efes'i sosyal medyadan kutlarken, lacivert-beyazlı kulüp de cevap olarak "İyi olan kazansın." mesajını paylaştı.

1 Mayıs 2019 23:42

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Final Four bileti alarak rakibi olan Anadolu Efes’i tebrik etti.

Sarı-lacivertli basketbol takımı sosyal medya hesabı Twitter’dan, İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı play-off çeyrek finalinde eleyen Anadolu Efes için “Final Four bileti alan Anadolu Efes’i tebrik ederiz. Vitoria’da görüşmek üzere!” mesajını paylaştı. Anadolu Efes de bu kutlama mesajına “Teşekkürler Fenerbahçe Beko. İyi olan kazansın!” diyerek cevap verdi. İki Türk takımı, 17 Mayıs’ta Dörtlü Final’in ilk maçında İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde karşı karşıya gelecek. Barcelona’dan kutlama

Barcelona, Türkçe Twitter hesabından Anadolu Efes’i kutladı. Kutlama mesajında, “Bükemediğin bileği öpeceksin. Tebrikler Anadolu Efes” ifadelerine yer verildi. 01 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 80-71 Barcelona Lassa | THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ile THY Euroleague`de heyecan devam etti. Anadolu Efes Sinan Erdem`de 80-71 kazandı ve Fenerbahçe Beko`dan sonra adını Final Four`a yazdıran ikinci temsilcimiz oldu. Türkiye tarihinde ilk kez THY Euroleague Final Four`da iki takımla yer alacak. İspanya`da gerçekleştirilecek Final Four`da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes eşleşti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:47 | 2 Mayıs 2019
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