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Fatih Terim Florya’da sabahladı!
Galatasaray

Fatih Terim Florya’da sabahladı!

İstanbul’a mutsuz dönen kurt hoca, soluğu tesislerde aldı, günün ilk ışıklarına kadar takımının hatalarını inceleyip derbi mesaisine başladı

1 Mayıs 2019 07:48

Mesut Yıldırım / Konyaspor beraberliği sonrası sadece camia ve taraftar değil Teknik Direktör Fatih Terim de hayal kırıklığı yaşadı. Takımının etkisiz futbolu üzerine morali bozulan ve “1 puanla mutlu olamayız” diyen Terim, İstanbul dönüşü soluğu Florya'da aldı. Direkt tesislere giden ve analiz ekibine de fazla mesai yaptıran tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçını değerlendirdi. Takımının hatalarını masaya yatıran Fatih Terim'in gündeminde derbi maç vardı.

LİNNES İLK 11'E

Terim ana sorun olarak tempo düşüklüğünü belirledi. Tecrübeli teknik adam, Konya'nın katı savunmasını aşmakta zorlanan oyuncularının hız yapamamasından şikâyetçi. Bunu aşmak adına Beşiktaş'a karşı Martin Linnes ilk 11'e monte edilecek. Linnes sol bekte Beşiktaş'ın etkili sağ kanadını durdurma görevi alacak.

30 Nisan 2019 Galatasaray Beşiktaş derbisi için Beşiktaşlılara satışa sunulan biletler 10 dakikada tükendi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçta Beşiktaşlı ntaraftarlar için satışa sunulan biletler 10 dakikada tükendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:48 | 1 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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