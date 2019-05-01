Dev maç öncesi Anadolu Efes’den taraftara çağrı!

Euroleague playoff serisinde FC Barcelona Lassa'yı bir kez daha kapalı gişe maçta ağırlayacak olan Anadolu Efes'i 15 binden fazla basketbolsever destekleyecek.

Maç biletlerinin satışa sunulmasının ardından çok kısa sürede biletlerin tükenmesini sağlayan Anadolu Efes taraftarları, takımları için galibiyet yolunda itici güç olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek ses ve tek renk olacak

Anadolu Efes Spor Kulübü de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferin tek renk ve tek sesle dolu olması için taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Taraftarlarından salona mavi kıyafet tercih ederek gelmelerini bekleyen Anadolu Efes, basketbolseverlerden 40 dakika boyunca azalmayacak destek de bekliyor.

Anadolu Efes, serinin beşinci maçında FC Barcelona Lassa'yı yenmesi halinde İspanya'da Vitoria-Gasteiz'da 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.