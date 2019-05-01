Cedi Osman da eski takımını yalnız bırakmadı! Anadolu Efes’in kader maçına yoğun ilgi

Avrupa Ligi’nde normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti. Serinin İstanbul’daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya’da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68’lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin son maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitiren taraftarlar, 16 bin 500 kişi kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu’nu da tamamen doldurdu.

CEDİ OSMAN DA TRİBÜNDE

Anadolu Efes’in kazanması durumunda Dörtlü Final’e yükseleceği maçı milli basketbolcu Cedi Osman da tribünden izledi. Anadolu Efes’ten Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers’a transfer olan Cedi, karşılaşmayı salonda takip etti. Müsabaka öncesinde ismi anons edilen Cedi’ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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BASKETBOL CAMİASI EFES’İN YANINDA

Basketbol camiasından birçok isim lacivert-beyazlı takımı destekledi. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkaı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, milli basketbolcu Semih Erden ile basketbol camiasından birçok isim maçı saha kenarından takip etti.

TRİBÜNLER MAVİYE BOYANDI

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nun tribünlerindeki mavi renk ağırlığı görsel açıdan güzel bir atmosfer oluşturdu. Anadolu Efes Kulübünün taraftarlara yaptığı çağrı üzerine taraftarların büyük çoğunluğu mavi giyerek maça geldi. Ayrıca her koltuğa üzerinde “Kazanacağız” yazılı turkuaz renkli tişörtler bırakıldı.

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