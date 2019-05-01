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Çaykur Rizespor’a Aatif Chahechouhe’dan kötü haber
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’a Aatif Chahechouhe’dan kötü haber

Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu tedavisi için bir haftalığına ülkesine gitti. 

1 Mayıs 2019 13:21

Süper Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor’a Aatif’tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığının nüksetmesi üzerine 27’nci dakikada oyundan çıkarak yerini Umar’a bırakan Aatif’ın başkent temsilcisi karşısında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Faslı futbolcu tedavisi için ülkesine giderken, sakatlığı nedeniyle takımından bir hafta ayrı kalacağı bildirildi. Aatif’ın önümüzdeki hafta Rize’de oynanacak olan Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Devre arasında Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Aatif, yeşil mavili forma ile ligde 10 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı. 3 maçta 90 dakika süre alan Faslı futbolcu 2 maçta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi, 2 maçta ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Aatif, 25. haftada oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 18’de yer almasına rağmen oyuna dahil edilmedi.

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Son güncelleme 13:21 | 1 Mayıs 2019
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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