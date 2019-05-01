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Barcelona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Barcelona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde bu akşam heyecan dorukta! Bu akşam Barcelona, Liverpool'u konuk edecek. Yarı finalin ilk maçında iki güçlü ekip rövanş için avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Barcelona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1 Mayıs 2019 18:06

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Liverpool ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemliğini Cüneyt Çakır yapacak. Daha önce 4 kez sahaya çıkan Liverpool, bu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlarken, iki maçı ise galibiyetle sonuçlandırmıştı. Futbolseverler rövanş mücadelesinin detaylarını merak ediyor. Peki Barcelona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barcelona Liverpool maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 ve Bein Sports MAX HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho, Suarez, Messi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Son güncelleme 20:44 | 1 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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