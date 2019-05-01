Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Liverpool ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemliğini Cüneyt Çakır yapacak. Daha önce 4 kez sahaya çıkan Liverpool, bu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlarken, iki maçı ise galibiyetle sonuçlandırmıştı. Futbolseverler rövanş mücadelesinin detaylarını merak ediyor. Peki Barcelona Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barcelona Liverpool maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 ve Bein Sports MAX HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho, Suarez, Messi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino