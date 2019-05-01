Anadolu Efes tarihi maça çıkıyor

Anadolu Efes, Euroleague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında bu akşam İspanya’nın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Lacivert-beyazlı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Final Four’a yazdıracak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin biletleri tükendi.

İki takım arasında İspanya’da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes’i 82-72 yenerek seride durumu 2-2’ye getirmişti. Yarın oynanacak karşılaşmayı kazanacak ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Final Four’a katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001’de (Suprolig) Final Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague’de ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde Final Four’da bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Final Four’da yer alacak.