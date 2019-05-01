Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak. Anadolu Efes, rakibi Barcelonayı yenerek adını final foura yazdırmak istiyor. THY Avrupa Ligi çeyrek final son maçında Anadolu Efes Barcelona’yı yenmesi halinde 18 yıl aradan sonra adını son dört takım arasına yazdırmış olacak. İşte maç hakkında merak edilenler…
ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz izlenebilecek.
İki takım arasında İspanya'da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82-72 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Karşılaşmayı kazanan ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.