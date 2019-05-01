Alanya Müftülüğü sosyal medya hesabından tepki çeken Josef Sural paylaşımı! Daha sonra başsağlığı dilendi

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Josef Sural, Kayserispor deplasmanından dönerken Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çekyalı futbolcu daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Alanya Müftülüğü, Josef Sural için okunan duaların geçersiz olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Alanya Müftülüğü trafik kazasında hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural’a yapılan duaların Müslüman olmadığı için bir faydası olmayacağını açıkladı. Paylaşıma gelen tepkilerin ardından, Josef Sural’ın sevenlerine başsağlığı dilenen bir basın açıklamasına yer verildi. Alanya Müftülüğü sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamasında “Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz” dedi.

Yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah’a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz.

Nitekim birçok âyet-i kerimede inkâr üzere ölen kâfirlerin onlara af dilense bile affedilmeyecekleri belirtilmiş (Nisâ, 4/18, 48; Tevbe, 9/80) ve onlara istiğfar edilmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan “Resûlullah (s.a.s.), amcası Ebû Tâlib ölüm döşeğinde iken ona ‘La ilahe illallah’ kelimesini telkin etmiş, iman etmemesi üzerine, ‘Allah’a yemin ederim ki, senin için af ve mağfiret dilemek bana yasaklanmadığı müddetçe, senin için muhakkak Allah’tan mağfiret dileyeceğim.” (Buhârî, Cenaiz, 79) buyurmuştur. Bu olay üzerine “Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, —yakınları da olsalar— Allah’a ortak koşanlar için af dilemek, ne Peygambere ne de müminlere yaraşır.” (Tevbe, 9/113) âyeti inmiştir.

Başka bir rivayette ise Hz. Peygamberin (s.a.s.), münafıkların başı sayılan Abdullah b. Übey b. Selûl’ün cenaze namazını kıldığı, akabinde ona rahmet dileyeceğini ifade ettikten sonra “Asla onlardan ölen birinin namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84) mealindeki âyetin nazil olduğu belirtilmektedir (Buhari Cenaiz, 83).

İlgili âyetlerden hareketle müslüman bir kimsenin, gayrimüslim olarak ölen bir kimseye istiğfar etmemesi ve rahmet dilememesi gerektiği, böyle bir cenazeyle karşılaştığında da nazik cümlelerle taziye dileğinde bulunması ve kalanlara sabrı tavsiye edip teselli vermesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu”

ALANYA MÜFTÜLÜĞÜ DAHA SONRA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Daha sonra yapılan açıklamada ise “Müftülüğümüzün; Halkımızın sevdiği ve değer verdiği bir kişiyle ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunması asla söz konusu olamaz. Bu elim kazada vefat eden Alanyasporlu futbolcumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Alanya Müftülüğü’nün tepki çeken bu paylaşımının ardından kamuoyu müftülükten açıklama bekliyor.