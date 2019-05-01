SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mustafa Karataş’ın dolar cevabı olay oldu!
Ahmet Ağaoğlu’nun acı günü
Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu’nun acı günü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas, İstanbul'da vefat etti.

1 Mayıs 2019 11:50

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun kayınvalidesinin vefat ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ağaoğlu’nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas’ın İstanbul’da vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas’ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.”

Son güncelleme 13:24 | 1 Mayıs 2019
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
-
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR