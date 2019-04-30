Zidane’ı çıldırttılar! Ateş püskürdü!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid’de şoklar üst üste geliyor. Rayo Vallecano deplasmanında 3 puan bırakan Real Madrid şampiyon Barcelona’nın 18 puan gerisine düştü. Tarihte La Liga Real Madrid ve Barcelona arasında 17 puandan fazla farkla bitmedi.

Maçın ardından sakin görmeye alıştığımız Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da patladı.

Basın toplantısında konuşan Zidane, faturayı oyuncularına keserken çok ağır ifadeler kullandı.

“Sorumlu benim. Kulüpten de taraftarlardan da özür diliyorum. Her şey kötüydü. Sahadaki tavır, performans. Hiçbir şey gösteremedik. Her zaman oyuncularımı savunacağım, ama bugün o gün değil.”

Fransız teknik adam, yıldız oyuncu Gareth Bale ile ilgili bir soruya da beklenmedik bir yanıt verdi: “Bale’in odaklanıp odaklanmadığını bilmiyorum. Ona sorun.”

Çok geçmişte kalan bir görüntü için: Real Madrid 10-2 Rayo Vallecano