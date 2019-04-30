Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, abilerinin rekoruna göz dikti

Trabzonspor, 52 yıllık tarihinde Türk futboluna bir çok isim kazandırdı. Özellikle altyapısından yetiştirdiği isimlerle şampiyonluklara imza atıp birçok kupa kaldırdı. Trabzonlu oyuncuların yanı sıra altyapısından yetiştirdiği isimlerin ağırlıklı olduğu dönemlerde başarılı performans sergiledi. Mecvut kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Batuhan ve Murat Cem Akpınar gibi isimleri altyapısından yetiştiren bordo-mavili kulüp, bu sezon başında tam anlamıyla özüne döndü ve oynadığı futbolla alkış alıyor.

Spor Toto Süper Lig’de kısıtlı bir kadroyla mücadele etmesine rağmen altyapıdan takıma monte edilen oyuncularının önemli katkı sağlamasıyla 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupalarına katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor’da, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimleri ön plana çıkıyor. Özellikle Avrupa Kulüplerinin takibinde olan iki isim, geçmişte Trabzonspor formasıyla rekor bonservis geliri elde edilen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’nin tahtına göz dikmiş durumda.

2007-2008 sezonunda Rusya’nın Rubin Kazan takımına transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8 Milyon 700 Bin Euro’ya transfer olurken, Trabzonspor tarihinde en yüksek transfer bedeliyle transfer olan oyuncusu oldu. Gökdeniz’i, 2006-2007 sezonunda Rusya’nın Zenit kulübüne 7 Milyon 500 Bin Euro’ya transfer olan Fatih Tekke takip etti.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’nin satışlarından rekor gelir elde eden bordo-mavililer, transfer mevsiminin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün transferlerinden de satış rekoru hedefliyor. Trabzonspor Kulübü, kadrosunda yer alan oyunculara yapılacak olan tekliflere açık kapı bırakırken, transfer gündeminden hiç düşmeyen Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün satışında 30 ile 40 Milyon Euro arasında bir gelir elde edilmesi planlanıyor. İki oyundan birisi dahi bir başka kulübe gittiği takdirde, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis geliri elde edilmiş olacak.