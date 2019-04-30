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Valbuena’dan büyük fedakarlık! ‘Getirin bu maddeyi karşılıklı feshedelim’
Fenerbahçe

Valbuena’dan büyük fedakarlık! ‘Getirin bu maddeyi karşılıklı feshedelim’

Fenerbahçe’de Valbuena’nın Trabzonspor maçından önce sözleşmesiyle ilgili yaptığı fedakarlığın detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 30 Nisan 2019 21:42

Bu sezon lig ve Avrupa'da 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena ile yönetim, Trabzonspor maçından önce bir görüşme yaptı. Valbuena’ya, bir maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin 3.5 milyon Euro civarı maaş ve aynı maddelerle 1 yıl uzamasının kulübü zor durumda bırakacağı belirtilerek, “Bu şartlarda seni oynatmamız imkansız” denildi.

Bunun üzerine Valbuena'nın “Kalan 5 maç çok önemli. Sırf bu maddeden dolayı kenarda bekleyemem. Sözleşmeyi getirin bu maddeyi karşılıklı feshedelim” diyerek büyük bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi. Kulübün de Valbuena'ya bunun üzerine 1+1 yıllık 1.5 milyon euro maaş ve maç başı ücretle yeni teklifte bulunduğu ifade edildi.

Valbuena'yla yeni sözleşme imzalanmasının yüksek ihtimal olduğunu aktarıldı.

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Son güncelleme 21:42 | 30 Nisan 2019
Fenerbahçe valbuena
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