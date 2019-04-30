Valbuena’dan büyük fedakarlık! ‘Getirin bu maddeyi karşılıklı feshedelim’

Bu sezon lig ve Avrupa'da 25 maça çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena ile yönetim, Trabzonspor maçından önce bir görüşme yaptı. Valbuena’ya, bir maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin 3.5 milyon Euro civarı maaş ve aynı maddelerle 1 yıl uzamasının kulübü zor durumda bırakacağı belirtilerek, “Bu şartlarda seni oynatmamız imkansız” denildi.

Bunun üzerine Valbuena'nın “Kalan 5 maç çok önemli. Sırf bu maddeden dolayı kenarda bekleyemem. Sözleşmeyi getirin bu maddeyi karşılıklı feshedelim” diyerek büyük bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi. Kulübün de Valbuena'ya bunun üzerine 1+1 yıllık 1.5 milyon euro maaş ve maç başı ücretle yeni teklifte bulunduğu ifade edildi.

Valbuena'yla yeni sözleşme imzalanmasının yüksek ihtimal olduğunu aktarıldı.

Son Dakika Sadık Çiftpınar ve Volkan Demirel PFDK`ya sevk edildi Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar ve Trabzonsporlu görevli Gökhan Kandemir PFDK`ya sevk edildi İlgili Haberi Oku