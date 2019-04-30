Tottenham ile Ajax dev maç öncesi gerildi! ‘Adil bir durum değil…’

Hollanda Ligi’nde yer alan tüm kulüplerin oy birliği ile Ajax’ın Tottenham’a karşı yorgun çıkmaması için 33. hafta maçları ertelendi. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax ile oynayacak olan Tottenham’da menajer Mauricio Pochettino, rakiplerinin lig maçının ertelenmesinden yakındı.

Premier Lig’de West Ham ile karşılaşan Tottenham, zorlu maçtan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı konuk edecek. Fikstür dezavantajına sahip olduklarını vurgulayan Pochettino, “Federasyonunun bize yardım etmek istediğini biliyorum ama Ajax’ın lig maçının ertelenmesi adil değil. Bizden daha fazla dinlenecekler. Farklı liglerde oynasak da bu adil bir durum değil” dedi.

“TOTTENHAM 200 MİLYON KAZANIYOR”

Pochettino’nun “Ajax’ın lig maçının ertelenmesi adil değil. Bizden daha fazla dinlenecekler. Farklı liglerde oynasak da bu adil bir durum değil” açıklamasına yanıt veren Ajax teknik patronu Erik ten Hag, “Yayın haklarından 10 milyon euro kazandığımız bir ligde oynuyoruz. Tottenham, Premier Lig’de 200 milyon euro kazanıyor. Bana neyin adil olduğunu söyleyin!” şeklinde konuştu..

Finale çıkmak istediklerini vurgulayan Ten Hag, “Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde olmamız şaşırtıcı. Sezon başında Hollanda’dan bir kulübün buraya geleceğini kimse tahmin edemezdi. Şu an zaten başarılıyız ancak daha fazlasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Erik ten Hag son olarak “Takım iyi durumda. Fiziksel olarak da forma. Maksimum seviyemizi sahada gösterebiliriz ve bunu biliyoruz” dedi.

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