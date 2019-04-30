Tottenham Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Liginde yarı final heyecanı yaşanıyor! Dünyanın gözü kulağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde… İngiliz ekip Tottenham, Hollandalı Ajax’i konuk edecek. Futbolseverler maç hakkında ayrıntılı bilgileri araştırıyor. İşte Tottenham Ajax maçı hakkında bilinmesi gerekenler…

TOTTENHAM AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham Ajax maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Tottenham – Ajax maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose, Moura, Delle Alli, Llronte

Ajax: Onana, Mazraoui, Ligt, Blind, Tagliafico, Beek, Jong, Schöne, Neres, Ziyech, Tadic

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax ile oynayacak olan Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino, rakiplerinin lig maçının ertelenmesinden yakındı.

Fikstür dezavantajına sahip olduklarını vurgulayan Pochettino, “Federasyonunun bize yardım etmek istediğini biliyorum ama Ajax'ın lig maçının ertelenmesi adil değil. Bizden daha fazla dinlenecekler. Farklı liglerde oynasak da bu adil bir durum değil” dedi.