Maç Sonucu | Tottenham Ajax 0-1

Şampiyonlar Ligi'nin iki sürpriz ama sürpriz olduğu kadar da güzel futbol oynayan iki takımı, Tottenham ile Ajax karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan yarı final ilk maçında gülen Ajax oldu. Real Madrid ve Juventus'u eleyerek yarı finale yükselen Hollanda ekibi, genç kadrosuyla Londra deplasmanından da çıkmayı 1-0'lık galibiyetle başardı.
Tottenham'da Kane sakatlığı, Son ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Lucas Moura ve Llorente ikilisi de hücumda çok etkisiz kaldı.
Dakikalar 15'i gösterdiğinde Ajax'ın 60 milyon Euro bonservis istediği Donny Van De Beek sahneye çıktı.
Hakim Ziyech'in pasında savunmanın arasında iyi kaybolan Van de Beek, Lloris ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu çok kısa bekledikten sonra şutunu çekip takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk 30 dakikalık dilimin bitmesiyle sahada talihsiz bir an yaşandı. Rakip ceza sahasına giden Toby Alderweireld, Ajax kalecisi Onana ve takım arkadaşı Alderweireld ile çarpışan Jan Vertonghen, yerden kalkamadı.
Belçikalı futbolcunun tedavisi saha içi ve kenarında yapıldı. 4. hakem ve Lahoz oyuncunun ilk önce sahaya girmesine izin vermedi.
Vertonghen oyuna girdikten 1-2 dakika sonra kenara doğru yürüdü ve çıkmak istedi. Tecrübeli futbolcu ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekibi oyuncuyu soyunma odasına götürdü.
45+2'de duran toptan gelen ortada ters köşeye kafa vuruşuyla topu gören Toby Alderweireld, Tottenham taraftarını ayağa kaldırdı ancak topu üstten dışarı gitti.
78. dakikada Ajax farkı 2 yapmaya çok yaklaştı ama direk izin vermedi. Neres'in şutunda Lloris şutu izledi, top ise direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü.
Mauricio Pochettino oyuna müdahale için 79. dakikaya kadar bekledi. İki bek oyuncusunu da değiştiren Arjantinli hoca, rövanş için aradığı golü bulamadı.
Ajax'ın mucizevi Şampiyonlar Ligi yürüyüşü devam ederken, Hollandalı taraftarlar Londra'da büyük sevinç yaşadı.
İki takım 8 Mayıs Çarşamba günü Hollanda'da final bileti için rövanş maçına çıkacak.
Onana'nın oyunu yavaşlatan hareketleri İngiliz taraftarların tepkisini çekti.
Ajax'ın genç yıldızı De Jong, Tottenham maçında da orta sahadaki soğukkanlı futboluyla dikkat çekti.
Ajax futbolcuları ve teknik heyeti maç sonunda taraftarıyla galibiyeti kutladı