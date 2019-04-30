Stresin bedeli ağır oldu

TEKNİK anlamda ligimizin iki tecrübeli hocasının karşılaşmayı kazanmak için maçın sonunu beklemesine anlam veremedim. G.Saray'ın şampiyonluğa bu kadar yakınken tek forvet ve Diagne'deki ısrarı, Konya'nın ise beraberliğe razı görüntüsü adeta maçın kalitesini düşürdü. Maçın 70 dakikası ağır çekim, garanti oyun ve ayağa paslarla geçti. Her iki takımın kontrollü oyunundan kazanan çıkmadı.

G.SARAY, topun sahibi de olsa bir kez karşı karşıya pozisyon bulabildi. Zuta, geçtiğimiz haftaların yıldızı Feghouli'ye adım attırmazken Konya takım halinde yaptığı savunmayla şaşırttı. Onyekuru'ya şaşırmamak mümkün değil. Böylesine yeteneklere sahip bir oyuncunun topu ceza sahasına kadar getirip kaleye vurmaması saç-baş yoldurttu. Pekala o Diagne'ye ne demeli? Maçın tek pozisyonunu resmen harcadı. Bu golü atamayacaksan, hangi golü atacaksın? Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarı o kadar sakin futbol oynadı ki, tribündeki Konyalı sporseverler bile uyudu. Gol bir türlü gelmeyince Fatih Terim, geciken hamlesini yaptı. Mitroglou'nu oyuna alarak çift forvete döndü ve oyunun son bölümlerinde Konya'yı sahasına mahkûm etti.

HAKEM Mete Kalkavan, 2 kritik karara imza attı. Hem Diagne'nin düşürülmesi hem de Fofana'nın eline top değmesine penaltı çalmayarak doğru karar verdi. G.Saray, bu puan kaybıyla şampiyonluk yolunda yara aldı ve liderlik fırsatını tepti.

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