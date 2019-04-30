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Spor Toto 1. Lig’de müthiş heyecan! Süper Lig’i aratmıyor…
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig’de müthiş heyecan! Süper Lig’i aratmıyor…

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek.

30 Nisan 2019 10:42

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor’un Süper Lig için son 3 haftaya avantajlı girdiği Spor Toto 1. Lig’de play-off’a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseleceği ligde Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor’un yanı sıra Hatayspor da matematiksel olarak Süper Lig şansını son 3 haftaya taşıdı. Gençlerbirliği’nin 67 puanla lider durumda bulduğu ligde 63 puana sahip Abalı Denizlispor ile 58 puanlı Hatayspor ilk 3 sırada yer aldı.

Kalan 3 haftada Gençlerbirliği’ne Süper Lig için sadece 1 puan gerekiyor. 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü Abalı Denizlispor’u konuk edecek Gençlerbirliği, Hatayspor’un 3 Mayıs Cuma günü Boluspor deplasmanında olası bir puan kaybında maçını oynamadan Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

Son 3 haftaya Hatayspor’un 5 puan önünde giren Abalı Denizlispor da Hatayspor’un puan kaybı ve deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenmesi halinde adını Süper Lig’e yazdıracak.

Ligde ilk 2 sırada yer alan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği: Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor

Abalı Denizlispor: Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor, İstanbulspor (D)

Play-off

55 puanlı Osmanlıspor, 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep ve 52 puanlı Adana Demirspor’un play-off barajında girdiği son 3 haftaya 51’er puana sahip Altınordu ile Ümraniyespor’un yanı sıra 46 puanlı Boluspor play-off iddiasını sürdürüyor.

Play-off barajındaki takımların konumlarını korumaya çalışacağı son 3 haftada bu ekipleri takip edenler de rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.

Düşme hattı

Kardemir Karabükspor’un veda ettiği ligde son 3 haftada 24 puanlı Birevim Elazığspor ile 25 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 30 puanlı Giresunspor’dan 2’si daha ligden düşecek. Bu 3 takımın kalan maçları şöyle:

Birevim Elazığspor: Ümraniyespor, Afjet Afyonspor, Altay (D)

Afjet Afyonspor: Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D), Ümraniyespor

Giresunspor: Adana Demirspor, Hatayspor (D), Altınordu

Son güncelleme 10:42 | 30 Nisan 2019
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4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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