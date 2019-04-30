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Son dakika! Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesini 3 yıl uzattı
Basketbol Süper Ligi

Son dakika! Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı

30 Nisan 2019 16:59

Euroleague’de Final Four’a çıkan Fenerbahçe 2 sezondur takım kaptanlığını yapan Melih Mahmutoğlu ile sözleşme uzatıldığını açıkladı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan anlaşma kapsamında ekibimiz, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini üç yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2013-14 sezonundan bu yana başarıyla terleten, 2015-16 sezonundan itibaren de takım kaptanı olarak görev yapan Melih Mahmutoğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi oldu. Ekibimizle üst üste beşinci Final-Four tecrübesini yaşayacak olan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Melih Mahmutoğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.

Son güncelleme 17:03 | 30 Nisan 2019
3 yıl Fenerbahçe Beko Melih Mahmutoğlu sözleşme
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