PFDK’dan Yeni Malatyaspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor Kulübü’ne 40 bin TL para cezası verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Yeni Malatyaspor’da taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK, Malatya ekibini 40 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün, 25.04.2019 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR – GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.