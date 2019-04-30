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PFDK’dan Yeni Malatyaspor’a ceza
Ziraat Türkiye Kupası

PFDK’dan Yeni Malatyaspor’a ceza

PFDK, Yeni Malatyaspor'a Galatasaray maçındaki taraftar olayları nedeniyle ceza verdi.

30 Nisan 2019 17:29

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor Kulübü’ne 40 bin TL para cezası verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Yeni Malatyaspor’da taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK, Malatya ekibini 40 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün, 25.04.2019 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR – GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Son güncelleme 17:29 | 30 Nisan 2019
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OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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