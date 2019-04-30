SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Cumhur İttifakı’nda kavga! AKP’li başkan MHP’lileri işten çıkardı
Paul Scholes: ‘Kendisinin en iyi olduğunu sanıyor’
Dünyadan Futbol

Paul Scholes: ‘Kendisinin en iyi olduğunu sanıyor’

Manchester United'ın eski futbolcularından Paul Scholes, Paul Pogba hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu

SKOR DIŞ HABER 30 Nisan 2019 14:36

İngiliz futbolunun eski yıldızlarından olan ve Manchester United ile 500’den fazla maça çıkan Paul Scholes, United’ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Pogba’nın takımdan gitmesinin Manchester United için büyük bir kayıp olmayacağını çünkü transfer edildiğinden bu yana beklenen performansı gösteremediğini belirten Scholes, Pogba’nın kendi hayal dünyasında yaşadığını ve kendisini en iyi olarak gördüğünü söyledi. Scholes: ‘Ortada bir karışıklık var Pogba gidiyor mu kalıyor mu? Yıllar boyunca Unites en iyi oyuncuları kaybetti ama bu durum onları fazla etkilemedi.’ dedi.

Paul Pogba bu sezon Manchester United formasıyla gösterdiği performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu. Fransız golcü bu sezon çıktığı 33 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

30 Nisan 2019 Emiliano Sala`nın morgda çekilen fotoğrafını internete sızdıran iki kişi tutuklandı İngiltere`de iki kişi, uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala`nın morgdaki cansız bedeninin fotoğrafını interneteye koyduğu gerekçesiyle tutuklandı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:36 | 30 Nisan 2019
manchester united Paul Pogba Paul Scholes premier lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR