Paul Scholes: ‘Kendisinin en iyi olduğunu sanıyor’

İngiliz futbolunun eski yıldızlarından olan ve Manchester United ile 500’den fazla maça çıkan Paul Scholes, United’ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Pogba’nın takımdan gitmesinin Manchester United için büyük bir kayıp olmayacağını çünkü transfer edildiğinden bu yana beklenen performansı gösteremediğini belirten Scholes, Pogba’nın kendi hayal dünyasında yaşadığını ve kendisini en iyi olarak gördüğünü söyledi. Scholes: ‘Ortada bir karışıklık var Pogba gidiyor mu kalıyor mu? Yıllar boyunca Unites en iyi oyuncuları kaybetti ama bu durum onları fazla etkilemedi.’ dedi.

Paul Pogba bu sezon Manchester United formasıyla gösterdiği performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu. Fransız golcü bu sezon çıktığı 33 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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