Nazilli Belediyespor Play-Off’a odaklandı

Siyah-beyazlı ekibin normal sezonun son haftasındaki Körfezspor deplasmanında genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele edeceği, as oyuncuların Play-Off öncesi dinlendirileceği belirtildi. Ligde normal sezonda evinde 2-2 berabere kaldığı Ergene Velimeşespor’u deplasmanda 2-0 yenen Nazilli, yarı finalde rakibini elemesi durumunda Tire 1922-Nevşehir Belediyespor eşleşmesinden gelecek takımla finalde 2’nci Lig’e çıkma mücadelesi verecek.

Nazilli ile Ergene arasındaki ilk müsabaka 10 Mayıs Cuma günü Tekirdağ’da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 15 Mayıs Cuma günü Nazilli’de gerçekleşecek. Geçen hafta iç sahada 2-2 sona eren Erzin Belediyespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Nazilli ekibine saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezası gelebileceği belirtildi. Nazilli Belediyespor, Play-Off biletini kapan diğer takımlardan Nevşehir Belediyespor’u evinde 2-0, deplasmanda 2-1 mağlup ederken, dış sahada 0-0 berabere kaldığı Tire 1922’yi evinde 2-1 yenmişti. Tarafsız sahadaki final maçı ise 22-24 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

BAŞKAN TÜRKER İNANÇLI

Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, camiaya birlik çağrısında bulundu. Erzin maçı sonrası taraftarın istifaya davet ettiği Türker, “Hepimiz sezonu şampiyon bitirmeyi çok istemiştik ama maalesef olmadı. Hepimiz çok üzgünüz. Ancak şunu unutmamalıyız ki takımımız 26 maçtır yenilmiyor. Avrupa’da rekor kırdık. Bu seri Play-Off maçlarında da sürecek. Aslanlar gibi mücadelemizi edip geç de olsa 2’nci Lig’e çıkacağız” dedi.

Play-Off’ta Ergene Velimeşespor ile eşleştiklerini hatırlatan Türker, “Takımımızın finale çıkacağından zerre şüphe duymuyorum. Oyuncularımızın finalde de başarılı olarak hakkettiği şampiyonluğu kazanacağına, takımı 2’nci Lig’e çıkaracağına eminim” dedi.

Başkan Türker ve teknik direktör Ahmet Yavuz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret edip forma hediye etti.

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