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MAÇ SONUCU | Kardemir Karabükspor 0-4 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Kardemir Karabükspor 0-4 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftada Gençlerbirliği, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi. Lider Gençlerbirliği, kalan üç haftada yalnızca bir puan dahil alsa adını Süper Lig'e yazdıracak.

30 Nisan 2019 00:03

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliğispor'a 4-0 mağlup oldu. Başkent temsilcisi ligin bitimine 3 hafta kala puanını 67'ye yükselterek, Denizlipsor ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Ligde 3. sırada yer alan Hatayspor’un 9 puan önünde yer alan Gençler, haftaya konuğu Denizlispor’la oynayacağı maçta 1 puan dahi alsa Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.

Maçtan dakikalar

15. dakikada kazanılan korner atışından ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Nadir Çiftçi'nin vuruşundan meşin yuvarlak kaleci Furkan'dan döndü.

18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Nadir'in kaleyi görür görmez çektiği şutunda kaleci Furkan topu çelmeyi başardı.

20. dakikada Nadir'in pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Yılmaz'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Paraiba'nın kafa ile gönderdiği topa iyi kontrol eden Deniz Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü.

31. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşunda Erdem Özgeç'in vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlarla buluştu. 0-2

60. dakikada Can Sıkılmaz'ın rakibi Rahmetullah'a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Nadir Çiftçi topu ağlara gönderdi. 0-3

86. dakikada Deniz Yılmaz'ın pasında topu iyi kontrol eden Mert Nobre, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Batuhan Gülmek, Mehmet Kağan Bingül, Oğuz Kaan Çalışır

Kardemir Karabükspor: Furkan, Fatih Kızılay (Ali Kemal dk. 73), Sezer Gündüz, Berkay Yılmaz (Batuhan Kurt dk. 64), Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Berk Kervankıran, Doğukan Toksöz, Cihan Aydın, Oğuz Eken (Toykan Topuz dk. 82), Ahmet Karadayı

Gençlerbirliğispor: Emrullah, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert, Claro, Alper, Sessegnon (Rahmetullah dk. 46), Yasin, Berat, Paraiba (Halil İbrahim dk. 71), Nadir (Nobre dk. 79), Deniz Yılmaz

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 20), Erdem Özgenç (dk. 31), Nadir Çiftçi (dk. 63 pen.), Nobre (dk. 86) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği) 28 Nisan 2019 Denizlispor, Balıkesirspor ile berabere kaldı Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:03 | 30 Nisan 2019
Gençlerbirliği Kardemir Karabükspor Spor Toto 1. Lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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