MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 3-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afjet Afyonspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde, Antalya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un Çek oyuncu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek’i tribüne gönderdi. Eskişehirspor bu sonuçla 35 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Afjet Afyonspor ise 25 puanda 15. sırada kaldı. Ligde bitime üç maç kala Afyonspor 14. sıradaki Giresunspor’un 5 puan gerisinde.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Emre Güral (Dk. 89 Ferhat Kiraz), Milinkoviç, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 62 Furkan Balaban), Jesse, Issah, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Dk. 78 Sezgin Coşkun)

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Uğur Akdemir, Gökhan Kardeş, Bayram Çetin, Türker Toptaş, Metin Yüksel, Mehmet Güven (Dk. 89 Cenk Güvenç), Emre Öztürk, Musa Araz (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak (Dk. 46 Ajite), Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 8 Erdal Akdarı, Dk. 45+2 ve Dk. 85 Emre Güral (Eskişehirspor) / Dk. 48 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Emre Öztürk (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Uğur Akdemir, Dk. 36 Emre Öztürk, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 82 Musa Araz (Afjet Afyonspor) / Dk. 57 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 61 Milinkoviç, Dk. 78 Emre Güral, Dk 83 Sissoko (Eskişehirspor) MAÇ SONUCU | Kardemir Karabükspor 0-4 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig`de 31. haftada Gençlerbirliği, deplasmanda Kardemir Karabükspor`u 4-0 yendi. Lider Gençlerbirliği, kalan üç haftada yalnızca bir puan dahil alsa adını Süper Lig`e yazdıracak. İlgili Haberi Oku