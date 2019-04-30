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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 3-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 3-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, konuğu Afjet Afyonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve ekonomik sıkıntılarla geçen sezonda Fuat Çapa yönetimindeki genç kadrosuyla ligde kalmayı garantiledi.

30 Nisan 2019 00:15

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Afjet Afyonspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde, Antalya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un Çek oyuncu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek’i tribüne gönderdi. Eskişehirspor bu sonuçla 35 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Afjet Afyonspor ise 25 puanda 15. sırada kaldı. Ligde bitime üç maç kala Afyonspor 14. sıradaki Giresunspor’un 5 puan gerisinde.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Emre Güral (Dk. 89 Ferhat Kiraz), Milinkoviç, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 62 Furkan Balaban), Jesse, Issah, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Dk. 78 Sezgin Coşkun)

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Uğur Akdemir, Gökhan Kardeş, Bayram Çetin, Türker Toptaş, Metin Yüksel, Mehmet Güven (Dk. 89 Cenk Güvenç), Emre Öztürk, Musa Araz (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak (Dk. 46 Ajite), Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 8 Erdal Akdarı, Dk. 45+2 ve Dk. 85 Emre Güral (Eskişehirspor) / Dk. 48 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Emre Öztürk (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Uğur Akdemir, Dk. 36 Emre Öztürk, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 82 Musa Araz (Afjet Afyonspor) / Dk. 57 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 61 Milinkoviç, Dk. 78 Emre Güral, Dk 83 Sissoko (Eskişehirspor) 30 Nisan 2019 MAÇ SONUCU | Kardemir Karabükspor 0-4 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig`de 31. haftada Gençlerbirliği, deplasmanda Kardemir Karabükspor`u 4-0 yendi. Lider Gençlerbirliği, kalan üç haftada yalnızca bir puan dahil alsa adını Süper Lig`e yazdıracak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:15 | 30 Nisan 2019
Afjet Afyonspor eskişehirspor Spor Toto 1. Lig
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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