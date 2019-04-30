SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan: 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz
Konyaspor’dan Fatih Altaylı’ya sert tepki! ‘Zavallı, ucube!’
Atiker Konyaspor

Konyaspor’dan Fatih Altaylı’ya sert tepki! ‘Zavallı, ucube!’

Atiker Konyaspor Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından sonra çeşitli ifadeler kullanarak Aykut Kocaman'a tepki gösteren gazeteci Fatih Altaylı'ya sert çıktı. Resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Konyaspor Altaylı'ya ateş püskürdü.

30 Nisan 2019 15:42

Galatasaray ile oynadığımız ve berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından bazı güruhlar hem kulübümüze hem de teknik direktörümüz Aykut Kocaman'a zavallılıklarını ve puan kayıplarından dolayı çaresizliklerini ifşa edercesine saldırmaya başlamışlardır. Sayın hocamız maç sonu yaptığı açıklamada yine her zamanki gibi birikimi, duruşu ve başında olduğu takıma ve şehre aidiyet duygularıyla birlikte gereken yerlere çok net bir şekilde mesajı vermiştir. Sayın teknik direktörümüz Aykut Kocaman ” Burası Konyaspor… Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benim de burada olmamın nedenlerinden birisi de bu takımı istediği ve iddialı olduğu yere taşımak. Birinci bölümde ilk adımı attık. Bizim işimiz insanların yoluna taş koymak değil kendimize odaklanarak bir adım daha ileriye gitmektir. Bu söylenen hiç aklıma bile gelmiyor. Biz taşeron değiliz” diyerek sadece kendisinin değil bütün bir şehrin duygu ve düşünce dünyasıyla seslenmiştir.

Fatih Altaylı denen şahıs müsabaka sonrasında “Aykut Kocaman hakkında bir şey konuşmak, ona iltifat olur. Yayıncı kuruluşun veya federasyonun Konyaspor gibi takıma ödediği para haramdır! Bu takımın maçını kim izler ya! Bu takımın maçını yayınlamak hata. İngiltere, İspanya'da, hatta dünyada böyle bir takım var mı! Ayıp denen bir şey var. Her şeye hakaret bu! Futbol mu bu! Şampiyon mu olacaksın böyle! Aykut Kocaman ne istiyor! 1 sezonda 37 beraberlik falan mı? Aykut Kocaman maç sonu açıklamasında ‘Topun arkasında iyi durduk' diyerek şunu diyor aslında: ‘Ben Fenerbahçeli bir teknik direktör olarak Galatasaray'ın şampiyon olmaması için gereğini yaptım.' Topun arkasına geçebilirsin ama Konyaspor'a yazık. Demek ki sen hoca falan değilsin. Konyalılar'a yazık. FIFA gelsin, Aykut Kocaman'a ‘Sen git' desin” şeklinde ucube yorumlarda bulunmuştur.

Bu şahısla ilgili konuşmak ona iltifat olur. Bağlı bulunduğu kurumun bu arkadaşa ödediği para haramdır. Bu adamın yorumlarını kim izler. Ayıp denen bir şey var. Bu şahsın ekranlarda ya da gazete köşelerinde ipe sapa gelmez beyanatlarını yayınlamak Türkiye'deki futbolseverlere hakarettir. Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un teknik direktörüdür ve hangi takımda çalışırsa çalışsın o takımın menfaatlerini her şeyin üstünde tutar. Ama bunu futboldan anlamayanların anlamasını beklemekte nafile bir telaştır. Bizce Fatih Altaylı isimli şahıs özellikle fulbolla ilgili konularda yorum yapmamalıdır. Tesadüfen bulunduğu kanalı açan insanlara yazık günah. Zatı muhterem gitsin bugün köşesinde yer verdiği gibi “Göster bakim amcana şeyini” kıvamında yazılar yazsın ama mümkünse Konya'dan, Konyaspor'dan, sayın hocamız Aykut Kocaman'dan ve futboldan uzak dursun.

Taşeronluk yapan ve bu mantaliteden beslenenlere Konya halkı ve Atiker Konyaspor camiası bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla sessiz kalmayacaktır. Herkes haddini bilsin ve her şeyden önce camialara saygı duymasını öğrensin. Kişileri ve camiaları sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak erdemdir. Ancak kendine saygı duymayan, küfürbaz birinin de bir başkasına saygı duyması mümkün değildir.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ

30 Nisan 2019 Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman bu kadar ahlaksız adam mı! Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. Dün oynanan Konyaspor Galatasaray maçından sonra Aykut Kocaman`a yapılan eleştirilere sert çıkan Demirkol, `Bu kadar ahlaksız adam mı?` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:08 | 30 Nisan 2019
atiker konyaspor fatih altaylı
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR