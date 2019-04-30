Konyaspor’dan Fatih Altaylı’ya sert tepki! ‘Zavallı, ucube!’

Galatasaray ile oynadığımız ve berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından bazı güruhlar hem kulübümüze hem de teknik direktörümüz Aykut Kocaman'a zavallılıklarını ve puan kayıplarından dolayı çaresizliklerini ifşa edercesine saldırmaya başlamışlardır. Sayın hocamız maç sonu yaptığı açıklamada yine her zamanki gibi birikimi, duruşu ve başında olduğu takıma ve şehre aidiyet duygularıyla birlikte gereken yerlere çok net bir şekilde mesajı vermiştir. Sayın teknik direktörümüz Aykut Kocaman ” Burası Konyaspor… Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benim de burada olmamın nedenlerinden birisi de bu takımı istediği ve iddialı olduğu yere taşımak. Birinci bölümde ilk adımı attık. Bizim işimiz insanların yoluna taş koymak değil kendimize odaklanarak bir adım daha ileriye gitmektir. Bu söylenen hiç aklıma bile gelmiyor. Biz taşeron değiliz” diyerek sadece kendisinin değil bütün bir şehrin duygu ve düşünce dünyasıyla seslenmiştir.

Fatih Altaylı denen şahıs müsabaka sonrasında “Aykut Kocaman hakkında bir şey konuşmak, ona iltifat olur. Yayıncı kuruluşun veya federasyonun Konyaspor gibi takıma ödediği para haramdır! Bu takımın maçını kim izler ya! Bu takımın maçını yayınlamak hata. İngiltere, İspanya'da, hatta dünyada böyle bir takım var mı! Ayıp denen bir şey var. Her şeye hakaret bu! Futbol mu bu! Şampiyon mu olacaksın böyle! Aykut Kocaman ne istiyor! 1 sezonda 37 beraberlik falan mı? Aykut Kocaman maç sonu açıklamasında ‘Topun arkasında iyi durduk' diyerek şunu diyor aslında: ‘Ben Fenerbahçeli bir teknik direktör olarak Galatasaray'ın şampiyon olmaması için gereğini yaptım.' Topun arkasına geçebilirsin ama Konyaspor'a yazık. Demek ki sen hoca falan değilsin. Konyalılar'a yazık. FIFA gelsin, Aykut Kocaman'a ‘Sen git' desin” şeklinde ucube yorumlarda bulunmuştur.

Bu şahısla ilgili konuşmak ona iltifat olur. Bağlı bulunduğu kurumun bu arkadaşa ödediği para haramdır. Bu adamın yorumlarını kim izler. Ayıp denen bir şey var. Bu şahsın ekranlarda ya da gazete köşelerinde ipe sapa gelmez beyanatlarını yayınlamak Türkiye'deki futbolseverlere hakarettir. Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un teknik direktörüdür ve hangi takımda çalışırsa çalışsın o takımın menfaatlerini her şeyin üstünde tutar. Ama bunu futboldan anlamayanların anlamasını beklemekte nafile bir telaştır. Bizce Fatih Altaylı isimli şahıs özellikle fulbolla ilgili konularda yorum yapmamalıdır. Tesadüfen bulunduğu kanalı açan insanlara yazık günah. Zatı muhterem gitsin bugün köşesinde yer verdiği gibi “Göster bakim amcana şeyini” kıvamında yazılar yazsın ama mümkünse Konya'dan, Konyaspor'dan, sayın hocamız Aykut Kocaman'dan ve futboldan uzak dursun.

Taşeronluk yapan ve bu mantaliteden beslenenlere Konya halkı ve Atiker Konyaspor camiası bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla sessiz kalmayacaktır. Herkes haddini bilsin ve her şeyden önce camialara saygı duymasını öğrensin. Kişileri ve camiaları sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak erdemdir. Ancak kendine saygı duymayan, küfürbaz birinin de bir başkasına saygı duyması mümkün değildir.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ

Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman bu kadar ahlaksız adam mı! Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. Dün oynanan Konyaspor Galatasaray maçından sonra Aykut Kocaman`a yapılan eleştirilere sert çıkan Demirkol, `Bu kadar ahlaksız adam mı?` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku