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Katalonya yönetimini Messi’yi ödüllendirdi
Dünyadan Futbol

Katalonya yönetimini Messi’yi ödüllendirdi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı, Lionel Messi'ye, Katalan kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağladığı için "La Creu de Sant Jordi" ödülünü verme kararı aldı

30 Nisan 2019 15:10

İspanya’nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı (Generalitat), Barcelonalı futbolcu Lionel Messi’ye, Katalan kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağladığı için “La Creu de Sant Jordi” ödülünü verme kararı aldığını duyurdu.

Generalitat tarafından yapılan açıklamada, “La Creu de Sant Jordi” ödülüne Messi’nin yanı sıra Katalonya özerk yönetiminin eski meclis başkanlarından Nuria de Gispert, Joan Rigol ve Ernest Benach’ın da layık görüldüğü bildirildi.

Katalonya’da Generalitat tarafından 1981 yılında verilmeye başlanan “La Creu de Sant Jordi” ödülü, özellikle kültürel ve sosyal ortamlarda Katalan kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağlayan kişilere takdim ediliyor.

Barcelona’nın altyapısında yetişen ve 2004 yılından beri A takımda forma giyen Arjantinli futbolcu Messi, bu ödüle layık görülen üçüncü sporcu oldu. Daha önceden 2017’de senkronize yüzücü Gemma Mengual, 2006’da da Barcelona’nın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Johann Cruyff, “La Creu de Sant Jordi” ödülünü almıştı.

Ödül töreninin mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

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Son güncelleme 15:10 | 30 Nisan 2019
ispanya Katalonya Lionel Messi
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