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İngiltere Premier Lig

İngiltere’de gündem Loris Karius! De Gea’yı gölgede bıraktı…

Son haftalarda gösterdiği performans ile alkışları toplayan Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, İngiltere'de gündeme oturdu. İngiltere basını son haftalarda kötü performans gösteren Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea ile Loris Karius kıyasladı.

30 Nisan 2019 14:36

Spor Toto Süper Lig’i 30. haftasında oynanan Beşiktaş Ankaragücü  maçında gösterdiği iyi performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Loris Karius, İngiltere basınında Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea ile kıyaslandı. The Sun’da yer alan habere göre; Karius’un De Gea’ya göre daha başarılı bir sezon geçirdiği ve Manchester United taraftarının dalga geçtiği Alman kalecinin, De Gea’yı gölgede bıraktığı yazıldı.

Manchester United taraftarının, ezeli rakipleri Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e karşı kaybettiği karşılaşmada Karius ile dalga geçtiklerinin hatırlatıldığı haberde, De Gea’nın şu anda Alman kaleciden daha kötü performans sergilediği değerlendirmesi yapıldı.

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Karius’un Ankaragücü ile oynanan lig maçında tribünler tarafından alkışlandığı belirtilirken, De Gea’nın ise kritik maçlarda yediği hatalı gollerin taraftarları kızdırdığı vurgulandı.

Beşiktaş’ın özellikle son haftalarda Vodafone Park’ta oynadığı maçlarda güven veren bir görüntü sergileyen Karius, Ankaragücü maçına kadar Vodafone Park’taki son 3 müsabakada 11 kurtarış yapmıştı. Alman kaleci Ankaragücü maçının ilk yarısında ise 6 kurtarışa imza atarken, bilhassa ilk dakikalarda karşı karşıya Orgill ve devrenin ortalarında Pazdan’ın kafa vuruşundaki kurtarışlarıyla da tribünlerden alkış aldı.

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Son güncelleme 16:04 | 30 Nisan 2019
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