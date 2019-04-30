Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse’nin peşine düştü

Sercan Hamzaoğlu / Milli ara ve izinli günlerde yardımcılarını Avrupa’ya gönderip oyuncu izleten “Yanal” ilk raporunu sundu. Comolli'nin bu oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Santrforda, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen Werder Bremen’in 10 numarası, Yanal’ın istediği bütün özelliklere sahip.

Oyuncunun sezon sezon mukavelesinin de bitiyor olması sarı-lacivertlilerin politikasıyla uyumlu olduğu için transferin gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.

10 gol 9 asist

Kruse, bu sezon Werder Bremen’le Bundesliga’da çıktığı 30 maçta 19 gole doğrudan katkı yaptı.

3 farklı bölgede oynayan hücum oyuncusu 10 gol atıp 9 asist yaparak takımının en önemli ismi oldu. 3 sezondur Werder Bremen’de forma giyen ve Bundesliga’da bu sezonlarda 31 gol atan Alman futbolcu, 14 defa da Almanya Milli Takımı’nda oynadı.

Aykut Kocaman`dan şampiyonluk sorusuna tepki: Biz taşeron değiliz Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından bir gazetecinin sorduğu bir soruya tepki gösterdi. Aykut Kocaman, aldıkları bir puanla Galatasaray`ı şampiyonluktan ettik diyor musunuz diyen gazeteciye Taşeron değiliz cevabını verdi. İlgili Haberi Oku