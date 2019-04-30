SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’nin en büyük yerli ve milli sitesi sozcu.com.tr oldu
Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse’nin peşine düştü
Fenerbahçe

Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse’nin peşine düştü

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Werder Bremen'le sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Alman futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için yönetime raporunu sundu.

30 Nisan 2019 08:33

Sercan Hamzaoğlu / Milli ara ve izinli günlerde yardımcılarını Avrupa’ya gönderip oyuncu izleten “Yanal” ilk raporunu sundu. Comolli'nin bu oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Santrforda, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen Werder Bremen’in 10 numarası, Yanal’ın istediği bütün özelliklere sahip.

Oyuncunun sezon sezon mukavelesinin de bitiyor olması sarı-lacivertlilerin politikasıyla uyumlu olduğu için transferin gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.

10 gol 9 asist

Kruse, bu sezon Werder Bremen’le Bundesliga’da çıktığı 30 maçta 19 gole doğrudan katkı yaptı.

3 farklı bölgede oynayan hücum oyuncusu 10 gol atıp 9 asist yaparak takımının en önemli ismi oldu. 3 sezondur Werder Bremen’de forma giyen ve Bundesliga’da bu sezonlarda 31 gol atan Alman futbolcu, 14 defa da Almanya Milli Takımı’nda oynadı.

30 Nisan 2019 Aykut Kocaman`dan şampiyonluk sorusuna tepki: Biz taşeron değiliz Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından bir gazetecinin sorduğu bir soruya tepki gösterdi. Aykut Kocaman, aldıkları bir puanla Galatasaray`ı şampiyonluktan ettik diyor musunuz diyen gazeteciye Taşeron değiliz cevabını verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:41 | 30 Nisan 2019
ersun yanal Fenerbahçe Max Kruse transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR