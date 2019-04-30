Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse’nin peşine düştü

Sercan Hamzaoğlu / Milli ara ve izinli günlerde yardımcılarını Avrupa’ya gönderip oyuncu izleten “Yanal” ilk raporunu sundu. Comolli'nin bu oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Santrforda, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen Werder Bremen’in 10 numarası, Yanal’ın istediği bütün özelliklere sahip.
Oyuncunun sezon sezon mukavelesinin de bitiyor olması sarı-lacivertlilerin politikasıyla uyumlu olduğu için transferin gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.
10 gol 9 asist
Kruse, bu sezon Werder Bremen’le Bundesliga’da çıktığı 30 maçta 19 gole doğrudan katkı yaptı.
3 farklı bölgede oynayan hücum oyuncusu 10 gol atıp 9 asist yaparak takımının en önemli ismi oldu. 3 sezondur Werder Bremen’de forma giyen ve Bundesliga’da bu sezonlarda 31 gol atan Alman futbolcu, 14 defa da Almanya Milli Takımı’nda oynadı.