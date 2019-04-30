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Ersun Yanal’ın Trabzonspor maçının ardından futbolculara yaptığı konuşma!
Fenerbahçe

Ersun Yanal’ın Trabzonspor maçının ardından futbolculara yaptığı konuşma!

Fenerbahçe- Trabzonspor maçının tamamının perde arkasını Sözcü ulaştı... Ersun Yanal’ın maç sonu soyunma odasında gol sonrası duygu patlaması yaşayarak büyük bir sevinç yaşadıklarını ancak 1 puana sevinen bir takım asla olmayacaklarını oyuncularına aktardı.

30 Nisan 2019 09:46

Sercan Hamzaoğlu / Trabzonspor karşısında berberliği 90+6. dakikada kurtaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından soyunma odasının içine girdi ve oyuncularını bekledi. Kapıdan giren her oyuncusunu mücadeleleri için elini sıkarak moral veren Yanal, herkesin kendi oturma yerinde beklemesini istedi.

Oyunculara, “Lütfen duşa benim konuşmam bittikten sonra girin” diyen Yanal, ”Golden sonra bir sevinç duygu patlaması yaşadık. Öncelikle bugün hepinize çok teşekkür ediyorum. Mücadele ve kaybetmemek için hepiniz çalıştınız. Maçın tamamına yakın bizim üstünlüğümüzde oynanan bir maçtı. Alanyaspor mağlubiyeti, oynanan o kötü futbola rağmen bugün bizi desteklemeye gelen 40-45 bin taraftar vardı. Bu maçı ayırarak size şunu çok net söyleyeyim, biz 1 puandan daha fazlasını hak ediyoruz ve bunun için mücadele etmeliyiz. Bugün son dakikada gelen gole sevindik ama asla 1 puana sevinen bir takım olmayacağız. Şimdi 1 gün izin planlıyordum ama bunu 2 güne çıkarıyorum. Ailenizle çocuklarınızla vakit geçirin” ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2019 Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse`nin peşine düştü Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Werder Bremen`le sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Alman futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için yönetime raporunu sundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:22 | 30 Nisan 2019
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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