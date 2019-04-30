Ersun Yanal’ın Trabzonspor maçının ardından futbolculara yaptığı konuşma!

Sercan Hamzaoğlu / Trabzonspor karşısında berberliği 90+6. dakikada kurtaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından soyunma odasının içine girdi ve oyuncularını bekledi. Kapıdan giren her oyuncusunu mücadeleleri için elini sıkarak moral veren Yanal, herkesin kendi oturma yerinde beklemesini istedi.

Oyunculara, “Lütfen duşa benim konuşmam bittikten sonra girin” diyen Yanal, ”Golden sonra bir sevinç duygu patlaması yaşadık. Öncelikle bugün hepinize çok teşekkür ediyorum. Mücadele ve kaybetmemek için hepiniz çalıştınız. Maçın tamamına yakın bizim üstünlüğümüzde oynanan bir maçtı. Alanyaspor mağlubiyeti, oynanan o kötü futbola rağmen bugün bizi desteklemeye gelen 40-45 bin taraftar vardı. Bu maçı ayırarak size şunu çok net söyleyeyim, biz 1 puandan daha fazlasını hak ediyoruz ve bunun için mücadele etmeliyiz. Bugün son dakikada gelen gole sevindik ama asla 1 puana sevinen bir takım olmayacağız. Şimdi 1 gün izin planlıyordum ama bunu 2 güne çıkarıyorum. Ailenizle çocuklarınızla vakit geçirin” ifadelerini kullandı.

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