Emiliano Sala’nın morgda çekilen fotoğrafını internete sızdıran iki kişi tutuklandı

Özel uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın morgdaki cansız bedeninin fotoğrafı internete sızdırıldı. Twitter’da paylaşılan ve kısa bir süre sonra silinen fotoğraf hakkında İngiltere polisi soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 48 yaşında bir kadın ve 62 yaşındaki bir erkek, bilişim suçu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadın kefaletle serbest bırakılırken erkeğin soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayı ‘utanç verici’ olarak değerlendiren yerel polis, bir kişi veya kişilerin morga izinsiz giriş yaptığını ve futbolculunun fotoğrafını çektiği ihtimali üzerinde duruyor. Durumu değerlendiren polis: ‘ Morga izinsiz giriş yapıldığına dahil herhangi bir delil yok. Aynı zamanda morgda çalışan görevlilerin olayla ilgili bir bağlantısı olup olmadığıda bilinmiyor.’ dedi.

Fotoğrafın nasıl sızdırıldığını öğrenmek isteyen polisin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

28 yaşındaki Sala ve Pilot David Ibbotson bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

Diagne kaçırdı, taraftar sosyal medyadan isyan etti! İlgili Haberi Oku