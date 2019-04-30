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Borussia Dortmund’a Reus’tan kötü haber!
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund’a Reus’tan kötü haber!

Almanya Ligi'nin 31. haftalında Ruhr derbisinde Schalke 04'e sahasında 4-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Borussia Dortmund'a bir kötü haber daha geldi.

30 Nisan 2019 13:00

Borussia Dortmund’un şampiyonluk iddiası bir darbe daha yedi. Ruhr derbisinde Schalke’ye seyircisi önünde 4-2 yenilen Borussia Dortmund’un 2 oyuncusu maçta kırmızı kart görmüştü. Almanya Futbol Federasyonu, Suat Serdar’a yaptıkları peş peşe fauller nedeniyle kaptan Marco Reus’a 2, Marius Wolf’a ise 3 maç men cezası verdi.

Reus, son hafta Borussia Mönchengladbach ile oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek; ancak Wolf, bu cezayla birlikte sezonu kapattı. Reus, bu sezon 16 gol atarken 8 de asist yaptı. Almanya Ligi’nde hafta sonu küme düşme ihtimali büyük Nünberg’le deplasmanda 1-1 berabere kalan Bayern Münih, 71 puanla liderliğini sürdürüyor. Bayern’i 2 puan geriden Borussia Dortmund takip ediyor.

30 Nisan 2019 Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse`nin peşine düştü Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Werder Bremen`le sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Alman futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için yönetime raporunu sundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:03 | 30 Nisan 2019
Bundesliga dortmund Reus
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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