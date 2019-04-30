Borussia Dortmund’a Reus’tan kötü haber!

Borussia Dortmund’un şampiyonluk iddiası bir darbe daha yedi. Ruhr derbisinde Schalke’ye seyircisi önünde 4-2 yenilen Borussia Dortmund’un 2 oyuncusu maçta kırmızı kart görmüştü. Almanya Futbol Federasyonu, Suat Serdar’a yaptıkları peş peşe fauller nedeniyle kaptan Marco Reus’a 2, Marius Wolf’a ise 3 maç men cezası verdi.

Reus, son hafta Borussia Mönchengladbach ile oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek; ancak Wolf, bu cezayla birlikte sezonu kapattı. Reus, bu sezon 16 gol atarken 8 de asist yaptı. Almanya Ligi’nde hafta sonu küme düşme ihtimali büyük Nünberg’le deplasmanda 1-1 berabere kalan Bayern Münih, 71 puanla liderliğini sürdürüyor. Bayern’i 2 puan geriden Borussia Dortmund takip ediyor.

Fenerbahçe Alman hücumcu Max Kruse`nin peşine düştü Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Werder Bremen`le sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Alman futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için yönetime raporunu sundu. İlgili Haberi Oku