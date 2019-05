Barcelona’dan Jurgen Klopp’a videolu cevap!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile karşılaşacak olan Liverpool’da menajer Jürgen Klopp, rakiplerinin stadyumu Camp Nou hakkında konuştu. İngiliz basınına açıklamalar yapan Klopp, “Camp Nou sadece bir futbol stadyumu. Oldukça büyük ama bir futbol tapınağı değil” dedi.

Klopp sözlerini “Camp Nou’da kötü oynayan takımlar da oldu. Şimdi orada oynamayı tecrübe edeceğiz. Umarım iyi oynarız” ifadelerini kullandı. Barelona’ya karşı favori olmadıklarını vurgulayan Jürgen Klopp, “Barcelona karşı oynuyorsanız, asla favori olamazsınız. Tüm futbol izleyicileri için güzel maçlar olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BARCELONA’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Tecrübeli teknik adamın Camp Nou hakkında yaptığı açıklamaların ardından İspanyol ekibi cevap vermekte gecikmedi. Barcelona resmi twitter hesabından ‘Burası Camp Nou, bizim evimiz. Tapınağımız. Kalemiz’ notu paylaşarak Camp Nou videosu paylaştı. Katalan ekibinin bu paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce beğeni kazandı.

İşte Barcelona’nın paylaşımı…

This is Camp Nou Our home. Our temple. Our fortress. #BarçaLFC #WeColorFootball pic.twitter.com/UnmX7GSK80

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 Nisan 2019