Aykut Kocaman’dan şampiyonluk sorusuna tepki: Biz taşeron değiliz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile golsüz sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Aykut Kocaman sözlerine Alanyaspor’un kazada hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural’a başsağlığı dileyerek başladı.

Bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray maçından sonra ‘Galatasaray’ı belki de şampiyonluktan ettik’ şeklinde açıklamasının olduğunu, bu maçtan sonra da kendisinin de aynı düşüncede mi olduğunu sorması üzerine Aykut Kocaman, tepkili bir yanıt verdi. Aykut Kocaman, ”Hayır canım burası Konyaspor… Binlerce yıllık bir şehir ve futbolda da iddialı olmak istiyor. Benim de burada olmamın nedenlerinden birisi de bu takımı istediği ve iddialı olduğu yere taşımak. Birinci bölümde ilk adımı attık. Bizim işimiz insanların yoluna taş koymak değil kendimize odaklanarak bir adım daha ileriye gitmektir. Bu söylenen hiç aklıma bile gelmiyor. Biz taşeron değiliz” dedi.

Atiker Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim`den olay sözler: `Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek...` Atiker Konyaspor Galatasaray maçı sonrası konuşan Fatih Terim, flaş ifadeler kullandı. Terim, Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası. Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Hayatım boyunca böyle bir cümle de kurmadım. Sadece maçın son anlarında `Kazanamıyorsan, kaybetme` dedim. Ama kazanamıyorsan! Büyük takım hocası zaten böyle bir şey demez diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Uzun zamandır maç kazanamadıklarını hatırlatan Kocaman, takımın ligi 5 ve 6’ncı sırada bitirmenin birkaç adım uzağında olduğunu, aynı zamanda ligin aşağı grubunda yer almak için de yine bir kaç adım uzak olduklarını ve bunun bilincinde oynadıklarını belirtti.

Maçın ilk 25 dakikasında Galatasaray’ın diri oynadığını belirten Kocaman, 60’ıncı dakikadan sonra ise rakibi istedikleri oyun seviyesine getirdiklerini söyledi.