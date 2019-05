Atiker Konyaspor: Maçın ertelenmesi konusunda Alanyaspor’un yanındayız

Kayserispor deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu genç oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi. Atiker Konyaspor ise bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Ancak maçın ertelenmesi gündeme geldi.

Atiker Konyaspor 2’nci Başkanı Selçuk Aksoy da, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını ve Alanyaspor’un yanında olduklarını söyledi. Acı haberi aldıktan sonra Alanyasporlu yöneticilerle irtibata geçip başsağlığı dilediklerini belirten Aksoy, ”Duygusal ve zor bir durum. Acı haberin ardından sayın başkanı arayıp, Alanyaspor’un yanında olduğumuz belirttik. Bu hafta Alanyaspor ile maçımız var. Maçın ertelenmesi veya oynanması konusunda Alanyaspor ve federasyonun alacağı her türlü karara saygılıyız. Her şey futbol değil. Bu tür konularda futbol bir tarafa bırakılabilir. Hangi kulüp olursa, olsun çok zor bir durum. Alanyaspor’a tekrar baş sağlığı diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu. Josef Sural için gözyaşları sel oldu! Sergen Yalçın`dan duygusal açıklama... Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çekyalı futbolcuları Josef Sural`ın hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, ne olduğunu hala anlayamadıklarını söylerken takımın durumunun hiç iyi olmadığını belirtti. Bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından da bahseden tecrübeli teknik adam, Biz nasıl antrenman yapacağız diye düşünüyoruz. Bir felaketi yaşıyoruz. Futbolcularım yıkılmış durumda. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum diye konuştu. Törenin ardından Josef Sural`ın eşi ve çocukları gözyaşlarıyla ülkelerine gitti. İlgili Haberi Oku