SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a evinin önünde saldırı!
Arkas Spor, Fenerbahçe’ye set vermedi! Son maç…
Diğer Sporlar

Arkas Spor, Fenerbahçe’ye set vermedi! Son maç…

Seride üst üste 2. galibiyetini alan Arkas Spor, durumu 2-2'ye getirdi.

30 Nisan 2019 20:48

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, art arda 2. galibiyetini aldığı seride durumu 2-2’ye getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Arkas Spor, daha etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı ve seti 25-19 kazandı.

Arkas Spor, ikinci seti de 26-24 üstün tamamladı.

Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Arkas Spor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Adis’le etkili oyununu sürdüren ve durumu 18-12’ye taşıyan ev sahibi ekip, seti de 25-18 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arkas Spor, 3 galibiyet alacak ekibin şampiyon olacağı seride ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen durumu 2-2’ye getirdi. Arkas Spor ile Fenerbahçe serinin 5. ve son maçında 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir’de karşılaşacak.

Serinin bir önceki maçında diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag takımının başında yer alamadı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo)

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-19, 26-24, 25-18

Süre: 80 dakika (25, 30, 25)

Son güncelleme 20:48 | 30 Nisan 2019
arkas spor Fenerbahçe Voleybol Efeler Ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
-
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR