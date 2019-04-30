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Altınordu’ya Play-Off yarışında kötü haber
TFF 1.Lig

Altınordu’ya Play-Off yarışında kötü haber

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı ve Play-Off yarışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da forvet Enes Kubat'tan kötü haber geldi. 

30 Nisan 2019 13:23

Geçen hafta Altay’la oynanan derbide takımının ilk golünü attıktan sonra 29’uncu dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli santrforun sağ kasık bölgesi kas grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Enes’in 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Deneyimli golcü sezon başında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. İzmir ekibi Play-Off kalması halinde formasına kavuşması beklenen Enes, aksi durumda sezonu kapatmış olacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar da Adana deplasmanında kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Enes’in yokluğunda kanatta görev alan Sefa’yı forvete monte etmeyi planlıyor.

30 Nisan 2019 Spor Toto 1. Lig`de müthiş heyecan! Süper Lig`i aratmıyor... Spor Toto 1. Lig`de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor`un Süper Lig için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off`a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:23 | 30 Nisan 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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