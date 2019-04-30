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Alanyaspor Josef Sural’ın formasını emekli etti
Alanyaspor

Alanyaspor Josef Sural’ın formasını emekli etti

Aytemiz Alanyaspor'un kazada yaşamını yitiren Çek futbolcusu Josef Sural'ın 90 numaralı forması kulüp yönetiminin kararıyla emekliye ayrıldı.

30 Nisan 2019 19:16

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüs, önceki gece Alanya ilçesi yakınlarındaki Dinek mevkisinde iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kaza sırasında açılan kapıdan fırlayan Çek forvet oyuncusu Josef Sural, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Dün Alanya’da düzenlenen töreninin ardından Josef Sural’ın cenazesi memleketi Çekya’ya gönderildi.

Aytemiz Alanyaspor kulüp yönetimi bugün aldığı kararla Josef Sural’ın terlettiği 90 numaralı formayı emekliye ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından Josef Sural’ın elinde formasını tuttuğu bir fotoğrafına yer verilerek yapılan paylaşımda, “Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır” denildi.

30 Nisan 2019 Sural`ın cenazesi Prag`a götürüldü Aytemiz Alanyaspor`un Çekyalı oyuncusu Josef Sural`ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları`na ait tarifeli bir uçakla Prag`a götürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Josef Sural`ın eşi Denisa, kızları Vanessa ve Melissa Denise`yi ise Çekya`nın başkenti Prag`a özel uçağı ile götürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:16 | 30 Nisan 2019
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