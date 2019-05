Wings for Life World Run’a 1 hafta kaldı!

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle İzmir'de koşulacak. ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir 4. kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarış için kayıtlar ve bağışlar www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ederken, geri sayım da başladı. Benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'ın başlamasına 7 gün kaldı.

Mzee de katılıyor

Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene desteksiz ilk adımlarını atmayı başaran David Mzee adındaki omurilik felci hastası, bu sene İsviçre'deki koşuya katılacak. Mzee, daha fazla omurilik felçlisinin desteksiz adımlarını atması için 5 Mayıs'taki koşunun başlangıç noktasında yerini alacak.

İpek Soylu'dan Wings for Life World Run'a destek Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak. Teniste Türkiye'ye gençlerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getiren başarılı sporcu İpek Soylu, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run'a destek verdi.

5 yılda 23.6 Milyon Euro toplandı

Wings for Life World Run’a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na da destek oluyor. Wings for Life World Run’a katılım ücretlerinin yüzde 100’ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon Euro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

Omurilik felçli milli sporcu Tuğçe Akgün: Özgürlüğümüz için koşacağım Tuğçe Akgün, 8 yıl önce İzmir'de aşırı hız sebebiyle geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu. Bir anda hayatı değişen milli sporcu yine de hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. 28 yaşındaki Tuğçe, 5 Mayıs'ta memleketi İzmir'de omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run'da yarışacak.