SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan YSK'ya eleştiri
Wings for Life World Run’a 1 hafta kaldı!
Diğer Sporlar

Wings for Life World Run’a 1 hafta kaldı!

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019’a bu sene de İzmir ev sahipliği yapacak. Binlerce kişinin katılmasının beklendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle gerçekleşecek yarış için son 7 gün.

29 Nisan 2019 17:29

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle İzmir'de koşulacak. ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir 4. kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarış için kayıtlar ve bağışlar www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ederken, geri sayım da başladı. Benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'ın başlamasına 7 gün kaldı.

Mzee de katılıyor

Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene desteksiz ilk adımlarını atmayı başaran David Mzee adındaki omurilik felci hastası, bu sene İsviçre'deki koşuya katılacak. Mzee, daha fazla omurilik felçlisinin desteksiz adımlarını atması için 5 Mayıs'taki koşunun başlangıç noktasında yerini alacak.

25 Nisan 2019 İpek Soylu'dan Wings for Life World Run'a destek Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak. Teniste Türkiye'ye gençlerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getiren başarılı sporcu İpek Soylu, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run'a destek verdi. İlgili Haberi Oku

5 yılda 23.6 Milyon Euro toplandı

Wings for Life World Run’a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na da destek oluyor. Wings for Life World Run’a katılım ücretlerinin yüzde 100’ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon Euro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

26 Nisan 2019 Omurilik felçli milli sporcu Tuğçe Akgün: Özgürlüğümüz için koşacağım Tuğçe Akgün, 8 yıl önce İzmir'de aşırı hız sebebiyle geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu. Bir anda hayatı değişen milli sporcu yine de hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. 28 yaşındaki Tuğçe, 5 Mayıs'ta memleketi İzmir'de omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run'da yarışacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:29 | 29 Nisan 2019
Wings for Life World Run
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR