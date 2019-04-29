Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank’tan şampiyonluğa dev adım

Son Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA’yı TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda 17-25, 25-23, 20-25 ve 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Deplasmanda oynadığı serinin üçüncü maçına etkili servislerle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı.

İkinci seti 25-23 kaybeden VakıfBank, hücum performansıyla üçüncü seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak final serisinde öne geçti: 2-1. Serinin dördüncü karşılaşması 2 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Sarı-siyahlılar, bu maçı da kazanması halinde 11’inci lig şampiyonluğunu ilan edecek.

ECZACIBAŞI VİTRA-VAKIFBANK: 1-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim 13, Beyza 5, Gamze 1, Larson 12, Büşra 3, Boskovic 17, Simge (L), Dilara (L), Ezgi 2, Gözde 1, Gibbemeyer, Güldeniz

VAKIFBANK: Kelsey 16, Milena 12, Ebrar 12, Zhu 22, Kübra 4, Cansu 6, Gizem (L), Zehra 2, Chiara 1, Ayça

SETLER: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25

SÜRE: 107 dakika (25′, 29′, 29′, 24′) Arkas Spor seriye tutundu! Final serisinde ilk galibiyetini alan Arkas Spor, Fenerbahçe karşısında seriyi 2-1`e getirdi. İlgili Haberi Oku