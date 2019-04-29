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Tokatspor küme düştü
Spor Toto 2. Lig

Tokatspor küme düştü

TFF 2. Ligi'nde 10 sezondur mücadele veren Tokatspor, dün Anadolu Selçukluspor'a 2-0 mağlup olmasıyla ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.

29 Nisan 2019 14:27

Hafta sonu sahasında konuk ettiği Anadolu Selçukspor’a 2-0 mağlup olan Tokatspor A.Ş takımı ligin bitmesine bir hafta kala matematiksel olarak küme düştü. 33 maçta 6 galibiyet 12 beraberlik 15 mağlubiyetle 30 puan alan Tokatspor, 18 takımın yer aldığı ligi 17. sırada yer aldı. Tokatspor le birlikte ligde küme düşen bir diğer takım Darıca Gençler Birliği takımı oldu.

Beklenen ivmeyi bir türlü gösteremeyen Tokatspor’da kulübün Basın Sözcüsü olarak görev üstelen Okay Karacan ligin başlarında, takımın sportif direktörlük görevini üstlenen eski milli futbolcu Ahmet Dursun ise sezonun ilk yarısında görevinden ayrıldı. Lig süresince 4 teknik direktör değiştiren Tokatspor’un ligde küme düşmesinin ardından taraftarın tepkiler üzerine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, “Gerçekler bilinsin yeterli” başlıklı açıklamasında bazı idareciler ve kulübün eski başkanlarını eleştirerek yaşadığı sıkıntılara yer verdi.

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Son güncelleme 14:27 | 29 Nisan 2019
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