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TFF’den Josef Sural için saygı duruşu açıklaması
Alanyaspor

TFF’den Josef Sural için saygı duruşu açıklaması

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

29 Nisan 2019 10:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural’ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural’ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Son güncelleme 11:12 | 29 Nisan 2019
alanyaspor Josef Sural spor toto süper lig tff
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2 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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