TFF’den Josef Sural için saygı duruşu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural’ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural’ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajları... Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonrası ağır yaralanan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kahreden haberin ardından Süper Lig ekiplerinden ve futbolculardan başsağlığı mesajları yağdı. İlgili Haberi Oku

Josef Sural`ın hayatını kaybettiği kazada minibüsün şoförleri uyuyakalmış! Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada Josef Sural`ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi” açıklamasını yaptı. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberi Oku