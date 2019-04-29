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Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Başakşehir ve Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş farkı eritti! İşte hesaplar…
Futbol

Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Başakşehir ve Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş farkı eritti! İşte hesaplar…

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı heyecanlı bir hal alırken puan durumu da merak konusu. Medipol Başakşehir'in yenilmesi, Galatasaray'ın ise berabere kalması, Beşiktaş'ın kazandığı haftada zirvedeki üç takımın, kalan dört maçta, üç puan farkla dizilmesine sebep oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve kalan maçlar!

29 Nisan 2019 22:30

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta geride puan durumu da oldukça ilginç bir hal aldı. Lider Medipol Başakşehir, konuğu Göztepe’ye yenilirken daha sonra maçlarını oynayan Galatasaray’a zirve ortağı olma, Beşiktaş’a ise farkı üçe indirme şansı geldi. Kartal, konuğu MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerken Galatasaray ise Atiker Konyaspor deplasmanında 0-0 beraberlikle fırsat tepti!

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN:

Zirvede üç takımı kalan dört maçta yalnızca 3 puan ayırırken heyecan da doruklara çıktı. İnanılmaz bir mayıs ayına sahne olacak olan Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir’in 62 puanı bulunuyor. İkinci Galatasaray bu beraberlikle 60 puana yükselirken, Beşiktaş ise 59 puanla üçüncü sırada rakiplerinin hata yapmasını bekliyor. Gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın Beşiktaş’ı konuk edeceği maçla daha da ilginç bir hal alacak yarışta zirvedeki üçlünün kalan maçları şu şekilde:

Medipol Başakşehir (62): Demir Grup Sivasspor (D), MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

29 Nisan 2019 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 Galatasaray Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 30. hafta sona erdi. Lider Medipol Başakşehir`i yakalama şansı elde eden Aslan, deplasmandan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Terim`in öğrencileri 60 puana çıktı. Atiker Konyaspor`un galibiyeti hasreti ise 11 maça yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:25 | 30 Nisan 2019
beşiktaş galatasaray Medipol Başakşehir spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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